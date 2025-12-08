Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bad Meinberg. Mann wirft Glasflaschen aus dem Fenster.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (05.12.2025; 17:40 Uhr) warf ein 43-jähriger Mann mehrere leere Glasflaschen aus dem Fenster seiner Wohnung in der Marktstraße in Bad Meinberg.

Die Flaschen zerbrachen auf Straße und Gehweg. Zwei junge Frauen, die vorbeigingen, entkamen nur knapp den Glassplittern. Der stark alkoholisiert Mann verhielt sich aggressiv gegenüber der Polizei. Am selben Abend verursachte er durch sein Verhalten einen weiteren Einsatz; er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitet Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ein.

Das Kriminalkommissariat 5 bittet die beiden jungen Frauen, sich als Zeuginnen unter (05231) 6090 zu melden.

