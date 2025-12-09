PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher schlagen Fensterscheiben ein und stehlen Schmuck und Bargeld.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (08.12.2025) in zwei benachbarte Einfamilienhäuser an der Hermannstraße ein. Zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr öffneten sie gewaltsam Fenster und gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten diese. Aus einem Haus entwendeten die Täter Münzen und Bargeld, aus dem Nachbarhaus Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermannstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

