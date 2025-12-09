POL-LIP: Detmold-Brokhausen. Einbrecher schlagen Terrassentür ein und durchsuchen Wohnräume.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag (08.12.2025) in ein Einfamilienhaus an der Brokhauser Straße ein. Sie öffneten gewaltsam zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr eine Terrassentür und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell