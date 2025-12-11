Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Sachbeschädigung an Freibad.

Lippe (ots)

In der Akazienstraße beobachtete eine Zeugin am Mittwoch (10.12.2025) gegen 16 Uhr wie Unbekannte Scheiben eines geschlossenen Freibads mit Steinen einwarfen. Es soll sich um drei Kinder oder Jugendliche gehandelt haben, die in Richtung Grundschule geflüchtet sind. Es wurden drei Fensterscheiben beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

