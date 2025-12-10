PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Diebstahl in Spielothek.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) in eine Spielothek in der Schloßstraße in Schötmar ein. Die Täter öffneten unsachgemäß ein Fenster, drangen in den Kassenbereich ein und entwendeten Bargeld. Zeugen hörten gegen 02:45 Uhr vermutlich den Einbruch. Wenn Sie etwas Verdächtiges in dieser Nacht wahrgenommen haben, melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

