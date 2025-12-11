Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Bad Salzuflen. Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend (10.12.2025) gegen 23.30 Uhr fiel einem Streifenwagen-Team in der Breiten Straße in Lage ein 3er BMW mit defekter Beleuchtung auf. Als der Wagen für eine Kontrolle gestoppt werden sollte, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Bad Salzuflen. Dabei missachtete er neben den Anhaltesignalen der Polizei auch eine rote Ampel und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie zeitweise ohne Beleuchtung.

Auf der Schötmarschen Straße fuhr der BMW-Fahrer schließlich auf einen Seat Leon auf, der vor ihm unterwegs war und durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn geschoben wurde. Der Fluchtwagen kam ebenfalls von der Straße ab und beschädigte zwei Leitpfosten. Nicht mehr fahrbereit stoppte der flüchtige BMW schlussendlich im Kreuzungsbereich Schötmarsche Straße/Sylbacher Straße in Bad Salzuflen.

Im Fahrzeug befanden sich ein 20-jähriger Fahrer aus Lage sowie drei Mitinsassen (16, 16 und 19 Jahre). Alle vier Personen im BMW sowie der 32-jährige Seat-Fahrer aus Hannover blieben unverletzt.

Der 20-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Vortest verlief positiv. Einsatzkräfte brachten ihn zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden minderjährigen Insassen aus dem BMW konnten von ihren Erziehungsberechtigten von der Polizeiwache abgeholt werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden. Gegen den jungen Autofahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren unter Alkoholeinfluss sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell