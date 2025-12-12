PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Im Heckenweg versuchten Unbekannte zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen (11./12.12.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Der Bewohner entdeckte Beschädigungen an seiner Tür. Es gelang dem Einbrecher jedoch nicht die Tür zu öffnen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

