POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Versuchter Einbruch in Wohnung.
Lippe (ots)
Im Heckenweg versuchten Unbekannte zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen (11./12.12.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Der Bewohner entdeckte Beschädigungen an seiner Tür. Es gelang dem Einbrecher jedoch nicht die Tür zu öffnen. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
