POL-LIP: Detmold. In Kita eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (10./11.12.2025) wurde in eine Kindertagesstätte in der Elisabethstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In den Räumlichkeiten brachen sie Schränke auf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell