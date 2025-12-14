POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruchdiebstahl in Dachdeckerfirma
Lippe (ots)
In der Nacht von Freitag, den 12.12.2025, auf Samstag, den 13.12.2025 beschädigten Unbekannte das Fenster einer Dachdeckerfirma in Bad Salzuflen/ Schötmar und verschafften sich dadurch Zugang ins Firmeninnere. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
