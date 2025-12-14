POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruchdiebstahl in Dachdeckerfirma

Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (10./11.12.2025) wurde in eine Kindertagesstätte in der Elisabethstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In den Räumlichkeiten brachen sie Schränke auf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden ...

