Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruchdiebstahl in Dachdeckerfirma

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.12.2025, auf Samstag, den 13.12.2025 beschädigten Unbekannte das Fenster einer Dachdeckerfirma in Bad Salzuflen/ Schötmar und verschafften sich dadurch Zugang ins Firmeninnere. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

