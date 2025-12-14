Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/ Heidenoldendorf - 23-Jähriger randaliert alkoholisiert

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 14.12.2025, gegen 03.30 Uhr kam es in Detmold/ Heidenoldendorf zu Sachbeschädigungen an einem VW-Golf und in einem Vorgarten, wobei eine Tischplatte und diverse Blumentöpfe angegangen wurden. Beim Hinzuziehen der Polizei konnte ein 23-Jähriger festgestellt werden, wobei sich herausstellte, dass dieser alkoholisiert vor Ort randalierte. Der 23-Jährige musste dem Polizeigewahrsam zugeführt werden.

