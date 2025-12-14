PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Betrunkener Fahrzeugführer fährt Verkehrszeichen und Ampel an und greift Polizeibeamte an

Lippe (ots)

Samstagnacht, am 13.12.2025, gegen 23.12 Uhr befuhr ein 38-jährige Ford-Fahrer einen Kreisverkehr in Lemgo/ Brake. Als er aus dem Kreisverkehr herausfuhr, fuhr er nach links auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. An einer darauffolgenden Ampelkreuzung beabsichtigte er, nach links abzubiegen und fuhr auf die in der Mitte der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel. Auf dieser Verkehrsinsel befand sich ein Ampelmast, mit dem er ebenfalls kollidierte. Der 38-Jährige führte seine Fahrt zunächst trotzdem fort, konnte aber durch beherzt eingreifende Zeugen angehalten und an der Weiterfahrt gehindert werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch die hinzugerufene Polizei, fiel auf, dass der Ford-Fahrer alkoholisiert war. Nachdem dem Fahrzeugführer im Krankenhaus auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde, griff der 38-Jährige die Beamten beim Verlassen des Krankenhauses an und versuchte diese zu schlagen. Im weiteren Verlauf leistete er dann Widerstand gegen die Beamten. Der 38-Jährige musste daraufhin dem Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung zugeführt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Lippe
