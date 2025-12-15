Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 01. - 14.12.2025 sind bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Professor-Schacht-Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür, um ins Haus zu gelangen. Darin durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich unter der Rufnummer (05231) 6090 bitte an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell