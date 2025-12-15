POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag (13./14.12.2025) haben Werkzeug-Diebe zwei Fahrzeuge in Detmold aufgebrochen. An einem in der Sprottauer Straße geparkten VW Caddy sowie einem in der Fritz-Reuter-Straße abgestellten Ford Transit schlugen sie Scheiben ein, um an das Werkzeug zu gelangen. Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
