Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Diebstähle aus Sporthallen-Umkleidekabine.

Lippe (ots)

In der Straße Am Rennekamp kam es am Samstagnachmittag (13.12.2025) zwischen 16 und 17.45 Uhr zu mehreren Diebstählen aus einer Umkleidekabine in einer Sporthalle. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld sowie eine Powerbank der Marke "Apple" in Höhe von insgesamt über 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, setzen sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

