Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Snackautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (16.12.2025) gegen 04:50 Uhr wurde in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg ein Snackautomat von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Während ein Täter vor dem Automatenraum "Schmiere stand", wurde der Snackautomat im Inneren des Verkaufsraums durch den zweiten Täter mittels einem noch unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Anschließend entnahm er die Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Auch an einem zweiten Automaten versuchte sich der Täter, hier hatte er jedoch keinen Erfolg. Die an den Automaten entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

