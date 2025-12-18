POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Moltkestraße
Ludwigsburg (ots)
Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstand am Mittwoch (17.12.2025) gegen 11.25 Uhr bei einer Unfallflucht in der Moltkestraße Ecke Dammstraße in Bietigheim-Bissingen. Vermutlich streifte ein LKW beim Abbiegen einen geparkten Smart und setzte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.
