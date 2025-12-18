POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Moltkestraße

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 11.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Goethestraße in Affalterbach. Noch unbekannte Täter hebelten vermutlich eine Tür zum Wintergarten des Wohnhauses auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck im Wert von über ...

