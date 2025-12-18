PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Da der genaue Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (17.12.2025) gegen 09.45 Uhr in der Schwieberdinger Straße ereignete.

Ein 57 Jahre alter Mercedes-Vito-Lenker und ein 55-jähriger BMW-Fahrer waren in Richtung Möglingen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zu Straße "Waldäcker" kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander. Unklar ist bisher, ob sich der Unfall bei einem Überholvorgang oder bei einem Fahrstreifenstreifenwechsel ereignete. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

