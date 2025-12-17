Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

Sindelfingen: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit in gleich drei Fällen wegen begangener Trickdiebstähle in Böblingen und Sindelfingen.

Am Dienstag (16.12.2025) zwischen 10:35 Uhr und 10:50 Uhr traten zwei noch unbekannte Personen als vermeintliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens im Kranichweg in Böblingen auf. Die beiden Männer klingelten bei einer Seniorin und gaben vor, ihr Telefon überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte den Unbekannten daraufhin Eintritt in ihre Wohnung. Erst im Nachgang stellte sie fest, dass die Unbekannten einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet hatten. Einer der Täter soll rund 30 Jahre alt, rund 190 Zentimeter groß und von athletischer Figur gewesen sein. Er hatte dunkelblonde Harre, welche nach hinten gekämmt waren. Er trug einen schwarzen Anorak, darunter eine graue Stricklacke ein grauweiß kariertes Hemd. Der zweite Täter soll rund 40 Jahre alt, ebenfalls rund 190 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare, trug eine schwarze Brille und war bekleidet mit einem dunklen Oberteil.

Auch in der Jahnstraße in Böblingen traten am Dienstag (16.12.2025) gegen 11:30 Uhr zwei angebliche Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens auf und verlangten Zutritt zu einem Haus eines Ehepaars. Hier gaben die Unbekannten vor, die Telefonleitungen überprüfen und messen zu müssen. Nachdem ein Täter im Büro des Wohnhauses Schränke öffnete und dies auch in einem weiteren Zimmer vorhatte, verwiesen die Bewohner die angeblichen Mitarbeiter des Hauses. Hierbei machten die Trickdiebe mutmaßlich keine Beute. Die beiden Männer werden als zirka 30 bis 40 Jahre, dunkelhaarig und schlank beschrieben.

Am Dienstag (16.12.2025) gegen 12:15 Uhr traten ebenfalls zwei Trickdiebe auf. Unter Vorhalten eines angeblichen Mitarbeiterausweises eines Telekommunikationsunternehmens verschafften diese sich Zutritt in ein Wohnhaus einer Seniorin in der Waldenbucher Straße in Sindelfingen. Während einer der Täter die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter das Dachgeschoss und entwendete vorgefunden Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nachdem die beiden Diebe das Wohnhaus wieder verlassen hatten, stellte die Seniorin den Diebstahl fest.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

