Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in der Hammerstraße

Ludwigsburg (ots)

Mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro machten sich noch unbekannter Täter aus dem Staub, die am Dienstag (16.12.2025) zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr in der Hammerstraße in Ludwigsburg in ein Haus einbrachen. Neben einem Fenster brachen die Unbekannten auch eine Terrassentür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten dann diverse Räume und auch teilweise Mobiliar. Hierbei stießen sie auf Schmuckstücke, die sie stahlen. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

