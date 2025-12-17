Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: vermeintliche Bankmitarbeiterin am Telefon - 47-Jähriger um mehrere Tausend Euro betrogen

Ludwigsburg (ots)

Um mehrere Tausend Euro wurde ein 47-Jähriger aus Löchgau vermutlich betrogen, der im Glauben ein Telefonat mit einer Mitarbeiterin seiner Bank zu führen, persönliche Daten und Transaktionsnummern (TAN) preisgab. Der Mann wurde am Montagabend (15.12.2025) von der unbekannten Täterin angerufen, die ihm weißmachte, dass es zu unberechtigten Abbuchungen von seinem Konto gekommen sei, die nun rückgängig gemacht werden sollten. Da der 47-Jährige misstrauisch wurde, verweigerte er zunächst die Angaben persönlicher Daten. Hierauf drohte ihm die Täterin mit eine Anzeige wegen Mittäterschaft, worauf der Mann verschiedenste Bankdaten, darunter auch mehrere TAN übermittelte. Am Folgetag bemerkte er, dass über sein Konto mehrere Flüge gebucht worden waren. Er kontaktierte hierauf seine Bank und ließ seine Konten sperren. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

