Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unfallflucht am 5. Dezember - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag, 5. Dezember 2025 ereignete sich gegen 06.50 Uhr in der Münchinger Straße in Hemmingen eine Unfallflucht, durch die ein zehnjähriger Junge leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht nun dringend insbesondere einen Busfahrer, der ein wichtiger Zeuge sein könnte. Der Zehnjährige überquerte die Münchinger Straße auf Höhe der Lindenstraße und nutzte hierzu die vorhandene Fußgängerampel. Bei Grün ging er los, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Münchinger Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Der Unbekannte soll mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein und habe an der für ihn Rot zeigenden Ampel eine Vollbremsung durchführen müssen. Hierdurch überfuhr er die Haltelinie und stieß gegen den Zehnjährigen. Ein Busfahrer, der im Bereich der Haltestelle "Rathaus" stand, erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes, das zunächst mitteilte, dass alles in Ordnung sei. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt trotz roter Ampel fort und kümmerte sich nicht um den Jungen. Im weiteren Verlauf erstattete der Vater des Kindes Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte soll zwischen 40 und 45 Jahren alt sein, schwarzes Haar und einen Vollbart haben. Der PKW wurde als roter, zweitürgier Kleinwagen beschrieben, ähnlich einem Opel Corsa. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

