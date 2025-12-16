PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1067

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und einen Sachschaden von rund 40.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (15.12.2025) gegen 13:15 Uhr auf der Kreisstraße 1067 bei Gärtringen ereignete. Eine 22-jährige Volvo-Lenkerin befuhr die Kreisstraße 1067 aus Nufringen kommend in Richtung Gärtringen. An der Einmündung zur Straße "Vorstadt" wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den entgegenkommenden Peugeot einer 40-Jährigen, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Kollision erlitten beide Fahrzeuglenkerinnen leichte Verletzungen, ebenso ein dreijähriges Kind, welches im Peugeot saß. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst am Unfallort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für den Verkehr vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

