Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (15.12.2025) zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Leintalstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten VW Transporter. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell