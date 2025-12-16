Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (14.12.2025) 15:00 Uhr und Montag (15.12.2025) 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Edvard-Grieg-Straße in Maichingen. Über eine aufgehebelte Terassentüre gelangten die Täter in die Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob sie hierbei Diebesgut machten und wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

