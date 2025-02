POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfallflucht in Rastede

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Bereits am vergangenen Freitag, 31.01.2025, gg. 11:10 Uhr, ist zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen in der Mühlenstraße, Rastede, gekommen. Ein 14jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Parkstraße. In Höhe der Schützenhofstraße verließ sie den Radweg und wollte nach links in die Schützenhofstraße abbiegen. Mit hoher Geschwindigkeit kam ihr auf der Mühlenstraße eine Radfahrerin entgegen, die mittig der Straße fuhr. Ohne ihr Rad abzubremsen, fuhr sie in das Rad der 14jährigen, die bei dem Zusammenstoß stürzte und sich am Handgelenk und Knie verletzte. Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt laut schimpfend fort, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Die flüchtige Radfahrerin soll rothaarig, von kräftiger Statur und etwa 30-40 Jahre alt gewesen sein. Das Fahrrad sei schwer bepackt gewesen. Die Unfallbeteiligte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

