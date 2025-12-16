Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Würmstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Montag (15.12.2025) gegen 07:30 Uhr in der Würmstraße in Sindelfingen mit einer schwerverletzten Radfahrerin sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 47-jähgrige war mit ihrem Zweirad auf der Würmstraße, aus Richtung Bleichmühlestraße in Richtung Neckarstraße, unterwegs. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker eines weißen Kleinwagens parkte zunächst am rechten Fahrbahnrand und fuhr, mutmaßlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Die Zweiradlenkerin versuchte noch eine Vollbremsung einzuleiten, kollidierte aber vermutlich mit dem Heck des Kleinwagens uns stürzte zu Boden. Nachdem diese versuchte durch Winken und Rufen auf sich aufmerksam zu machen, soll der unbekannte Fahrzeuglenker kurz angehalten, danach jedoch weitergefahren und nach rechts in die Ammerstraße abgebogen sein. Durch den Sturz erlitt die 47-Jährige eine schwere Verletzung. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich zu melden.

