Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Montag (15.12.2025) gegen einen noch unbekannten Täter, der zwei Männer mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld erpresst haben soll.

Ein 35-Jähriger inserierte auf einem Online-Portal für Kleinanzeigen eine Such-Annonce für ein hochpreisiges Mobiltelefon. Daraufhin meldete sich eine noch unbekannte Person bei ihm und bot ihm drei Exemplare des gesuchten Telefons zum Kauf an. Die Übergabe sollte in der Lehmenstraße in Heimerdingen stattfinden.

Gegen 19.25 Uhr traf der 35-Jährige in Begleitung eines 38-Jährigen an der genannten Adresse ein. Nachdem die beiden aus einem Pkw ausgestiegen waren, näherte sich von hinten der noch unbekannte Täter und forderte die beiden zur Herausgabe des Bargeldes auf. Dabei soll er mit einer Schusswaffe auf die beiden gezielt haben. Der 35-Jährige übergab dem Täter das zum Kauf bereitgehaltene Bargeld von mehreren Tausend Euro, woraufhin der Unbekannte zu Fuß in Richtung Hochdorf flüchtete.

Der Täter wird als etwa 175 cm mit schmaler Statur beschrieben. Er war komplett in schwarz gekleidet mit einer Basecap, Sneakers, einer Bomberjacke mit weißer Markenaufschrift am Rücken und einer Maskierung aus Stoff.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
