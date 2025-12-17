PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.12.2025) gegen 13.40 Uhr in der Astrid-Lindgren-Straße in Holzgerlingen nahe einem Kindergarten ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Skoda, der auf einem Parkplatz parallel des Fahrbahnrands abgestellt war. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten während der Unfallaufnahme blaue Lackantragungen an dem Skoda fest, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

