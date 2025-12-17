PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach
Flacht: Gerüchte um angebliche Kinderansprecher - Information des Polizeipräsidiums Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Aktuell (Mittwoch, 17.12.2025) kursieren im Bereich Weissach und Flacht Gerüchte um eine unbekannte Person, die angeblich seit gestern mit einem schwarzen Transporter unterwegs sei und versuche, Kinder mit Süßigkeiten anzulocken. Die Meldungen werden überwiegend über Soziale Medien und in Elterngruppen gesteuert.

Dem Polizeipräsidium Ludwigsburg liegen keinerlei belastbare Informationen hierzu vor. Es wurde auch keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Bislang geht die Polizei daher davon aus, dass es sich um nicht mehr als Gerüchte handelt.

Wir bitten deshalb erneut darum, sich nicht an deren Verbreitung zu beteiligen. Wer tatsächlich selbst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Leonberg gebeten (07152 605-0 oder leonberg.prev@polizei.bwl.de). Die unkontrollierte Verbreitung nicht bestätigter Meldungen erzeugt hingegen nur Panik und erschwert es der Polizei, mögliche echte Vorfälle von den Gerüchten zu unterscheiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

