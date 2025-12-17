Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter nahm am Montag (15.12.2025) gegen 14:30 Uhr telefonisch Kontakt zu einem Senior aus Steinenbronn auf und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte suggerierte dem Angerufenen, dass es bei seinem Onlinebanking verschiedene Sicherheitseinstoptimierungen gäbe, die er angeleitet in seiner App selbst durchführen könne. Gutgläubig folgte er den Anleitungen und bestätigte mehrere vermeintliche Einstellungsänderungen. Nachdem die telefonische Verbindung abbrach und kein Rückruf möglich war, meldetet sich am Folgetag erneut ein angeblicher Bankmitarbeiter. Hier wurde der Senior misstrauisch und beendet das Gespräch. Bei einer persönlichen Kontaktaufnahme zu seiner Hausbank stellte sich heraus, dass er mutmaßlich durch die geschickte Gesprächsführung der Täter mehrere Überweisungen durchführte. Dem Angerufenen entstand ein finanzieller Schaden von mehreren Tausend Euro. Nachdem dies bekannt wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell