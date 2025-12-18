PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Böblinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 11.15 Uhr und 12.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Böblinger Straße in Sindelfingen geparkten VW Crafter. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

