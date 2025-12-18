Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Einbruch in der Goethestraße

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 11.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Goethestraße in Affalterbach. Noch unbekannte Täter hebelten vermutlich eine Tür zum Wintergarten des Wohnhauses auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck im Wert von über 1.000 Euro. Ob darüber hinaus noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Polizei.

