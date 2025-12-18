PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Einbrecher von Bewohner überrascht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (17.12.2025) gegen 17.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Nagel-Straße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck ein. Ein 17-jähriger Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Als er Geräusche hörte und aus seinem Zimmer trat, kamen ihm zwei maskierte, dunkel gekleidet Personen entgegen. Während die beiden Einbrecher die Flucht ergriffen, schloss der Jugendliche sich in seinem Zimmer ein und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

