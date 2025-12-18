PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigter von Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht den Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (17.12.2025) gegen 16.50 Uhr in der Hoferstraße im Ludwigsburger Westen ereignete.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Lenker eines weißen Mercedes beim Einparken mit einem bereits geparkten silbernen VW kollidierte. Als der Zeuge den Mercedes-Fahrer auf das Geschehen ansprach, soll dieser sich ahnungslos gezeigt haben, sodass er die Polizei verständigte. Bei deren Eintreffen befand sich keiner der Beteiligten mehr vor Ort.

Der Halter oder die Halterin des silbernen VW sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

