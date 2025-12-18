Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: weitere Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch (17.12.2025) gegen 13.35 Uhr in der Kehlstraße in Vaihingen an der Enz sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de weitere Zeugen. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte die Front eines geparkten VW und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Eine entgegenkommende Zeugin konnte das Fahrzeug des Unbekannten als schwarzgrauen Geländewagen beschreiben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

