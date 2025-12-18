PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Weil der Stadt: Nach Überholmanöver Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (17.12.2025) auf der Landesstraße 1182 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine bislang noch unbekannte Fahrzeuglenkerin befuhr gegen 11:45 Uhr die Landesstraße 1182 von Weil der Stadt kommend in Richtung Schafhausen. Vor ihr soll ein Lkw gefahren sein, weshalb die unbekannte Fahrzeuglenkerin ein Überholmanöver einleitete und auf die Gegenfahrspur ausscherte. Hierbei erkannte sie mutmaßlich einen entgegen kommenden Linienbus eines 42-jährigen, weshalb sie ihren Überholvorgang abbrach und wieder hinter dem Lkw einscherte. Der 42-Jährige leitete mit seinem Bus bereits eine starke Bremsung ein, um eine Kollision mit dem unbekannten Pkw zu vermeiden. Dieses Bremsmanöver erkannte eine 30-jährige Nissan-Lenkerin zu spät und fuhr dem Linienbus hinten auf. Auch ein 17-jähriger Motorradfahrer konnte sein Zweirad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des Nissan. Durch die Kollision kippe er mit seinem Gefährt auf die Seite und erlitt leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin, die eventuell rund 60 Jahre alt und mit einem roten Toyota unterwegs gewesen sein könnte, fuhr unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin machen können, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

