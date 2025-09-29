Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Zollamt Lingen gibt Blick hinter die Kulissen für ausbildungs- und studieninteressierte Jugendliche

Tagtäglich gibt es Berührungspunkte mit der Zollverwaltung. Beim morgendlichen Schluck Kaffee ist der Zoll durch die Kaffeesteuer indirekt dabei. Auch beim Tanken verhält es sich ähnlich. Neben der Erhebung von Zöllen und Verbrauchsteuern bekämpft der Zoll Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Um die Vielfalt der Aufgaben des Zolls weiter zu veranschaulichen fand am 26. September 2025 ein Infotag des Zollamtes Lingen für Berufsstarter und Quereinsteiger beim Zoll statt.

80 Besucher*innen nahmen an den Veranstaltungen teil.

Die Teilnehmer*innen bekamen hier unter anderem die Gelegenheit, die Arbeitsweise des Zolls bei Kontrollen, in der Zollabfertigung, bei der Vollstreckung und Verwertung sowie die Erhebung von Kraftfahrzeugsteuer kennenzulernen. Ansonsten gab es Dienstwagen und spannende Ausrüstungsgegenstände "live" zu sehen und selbstverständlich gab es eine "kleine Drogenkunde" sowie einen Zollhund bei der Arbeit. Bei Vorträgen und Gesprächen mit den Zöllnerinnen und Zöllnern erhielten die Besucher*innen die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll zu verschaffen.

Gegen 18 Uhr verließen die Besucher*innen mit reichlich Informationsmaterial und vermutlich jeder Menge Eindrücken das Zollamt in Lingen.

"Zoll ist toll - ich hoffe, dass der Tag der offenen Tür beim Zollamt Lingen dazu beigetragen hat, das Interesse der Teilnehmer*innen für den unglaublich facettenreichen Beruf der Zollbeamtin/des Zollbeamten zu wecken", so das positive Resümee von Dr. Thomas Möller, Leiter des Hauptzollamts Osnabrück.

Um für seine vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, sucht der Zoll die "Next Generation". Flexible und motivierte Bewerber*innen, die einen modernen Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive suchen, können sich bis zum 15. Oktober 2025 für ein duales Bachelor - Studium im gehobenen Dienst oder für eine zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst beim Hauptzollamt Osnabrück bewerben. Informationen hierzu können auch in persönlichen Gesprächen eingeholt werden, denn das Hauptzollamt ist auf verschiedenen Ausbildungsmessen (www.zoll.de > Karriere > Ausbildung und Studium > Zollausbildung > Gehobener Dienst/Mittlerer Dienst > Kontakt) vertreten.

