Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Frau versteckt Betäubungsmittel im Genitalbereich; Osnabrücker Zoll stoppt Drogenschmugglerin

Osnabrück (ots)

18 Gramm Haschisch und sechs Gramm Marihuana stellte der Osnabrücker Zoll am Nachmittag des 23. September 2025 bei einer 64-jährigen Frau während einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 sicher. Dieses hatte sie in ihrem Genitalbereich versteckt.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden, als ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Parkplatz in der Nähe der Ausfahrt Schüttorf Nord.

In der Befragung gab die Reisende an, dass sie in der niederländischen Stadt Enschede gewesen war. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte sie.

Da die Zöllner einen leichten Marihuana Geruch bei der Reisenden feststellten, entschlossen sie sich dazu, eine körperliche Durchsuchung bei der Fahrerin durchzuführen. Beim Abtasten stellte eine Beamtin einen körperfremden Gegenstand im Intimbereich fest. Hierbei handelte es sich um eine durchsichtige Tüte, in der sich 18 Gramm Haschisch und sechs Gramm Marihuana befanden.

Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

Wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln leiteten die Zöllner gegen die Reisende ein Strafverfahren ein.

