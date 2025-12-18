Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unter Einfluss von Medikamenten und ohne Führerschein Unfall verursacht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 73.000 Euro kam es am Mittwoch (17.12.2025) gegen 08:20 Uhr auf einem Parkplatz am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen. Ein 28-jähriger Tesla-Lenker befuhr das Parkplatzgelände und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Aufgrund der Wucht der Kollision wurden auch zwei daneben geparkte Mercedes sowie ein Skoda stark beschädigt. Alle fünf Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Medikamenten führte. Entsprechende verschreibungspflichte Medikamente fanden die Beamten im Tesla auf. Zudem war der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er gegenüber den Beamten wiederholt falsche Personalien angab, wurde er zur Klärung seiner Identität auf das Polizeirevier gebracht. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Nachdem die Personalien geklärt werden konnten, wurde er auf freien Fuß entlassen.

