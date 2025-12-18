Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zwölfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein zwölf Jahre alter Radfahrer am Mittwoch (17.12.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 7.30 Uhr in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Ein 49 Jahre alter Mercedes-Lenker bog bei mutmaßlich grüner Ampel von der Mühlhäuser Straße nach links in die Zeppelinstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße ab. Dabei übersah er vermutlich den Jungen, der auf seinem Mountainbike eine Fußgängerfurt auf der Zeppelinstraße in Richtung Bundesstraße 27 passierte und kollidierte mit ihm.

Ein gelbes Blinklicht warnt die Verkehrsteilnehmenden an dieser Stelle vor Fußgängern. Noch ist unklar, ob die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt grün oder rot zeigte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

