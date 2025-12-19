Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Brand einer Kfz-Werkstatt

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten am Donnerstagabend (18.12.2025) kurz nach 21.00 Uhr in die August-Borsig-Straße im Gewerbegebiet in Großsachsenheim aus. Mehrere Personen hatten Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem sie den Brand eines Gebäudes entdeckt hatten. Als die Polizei vor Ort eintraf, schlugen Flammen aus der Kfz-Werkstatt und es waren Explosionsgeräusche zu hören. Die Rettungskräfte kümmerten sich bereits um einen 69 Jahre alten Mann, der schwere Brandverletzungen erlitten hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 47-Jähriger, der dem 69-Jährigen aus dem Gebäude herausgeholfen hatte, erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Gegen Mitternacht war der Brand vollständig gelöscht. Das Gebäude, in dem nach derzeitigem Stand neun Fahrzeuge gestanden hatten, ist aufgrund des Brandes einsturzgefährdet. Während der Einsatzmaßnahmen wurde ein benachbartes Gebäude geräumt. Mehrere Personen waren betroffen. Ein 51 Jahre alter Mann widersetzte sich dieser Weisung mehrfach, so dass ihm letztlich ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da er jedoch auch hiergegen verstieß, muss er nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige im Zusammenhang mit einem Platzverweis rechnen. Die genaue Sachschadenshöhe, die durch den Brand entstand, steht derzeit noch nicht fest. Eine erste Schätzung beläuft sich auf rund eine Million Euro. Neben der Werkstatt und den Fahrzeugen im Inneren, dürften auch 17 weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden sein, die auf dem Gelände standen. Derzeit ist die Brandursache noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

