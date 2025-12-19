Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Riet: 60 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Donnerstag (18.12.2025) gegen 14.20 Uhr in der Eberdinger Straße in Riet ereignete, erlitt ein 60 Jahre alter Radfahrer schwere Verletzungen. Der Mann war in Fahrtrichtung Enzweihingen unterwegs, während zeitgleich eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Die Frau wollte auf Höhe der Ludwigsburger Straße nach links in diese abbiegen und übersah hierbei vermutlich den Radler. Obwohl die Frau noch versuchte durch Ausweichen einen Unfall zu verhindern, kam es zu einer Kollision. Der 60-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf den Asphalt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 4.000 Euro.

