Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (18.12.2025) zwischen 16.05 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Grabenstraße in Markgröningen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Peugeot, so dass an diesem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

