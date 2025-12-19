PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Rutesheim: alkoholisierter Mann in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Der Marktleiter eines Supermarktes in der Gutenbergstraße in Rutesheim sah sich am Freitagvormittag (19.12.2025) gezwungen die Polizei wegen eines 46 Jahre alten Mannes zu alarmieren. Dieser wollte trotz Aufforderungen den Markt nicht verlassen und hatte stattdessen den 53 Jahre alten Marktleiter geschlagen und leicht verletzt. Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der vermutlich stark alkoholisierte 46-Jährige ebenfalls aggressiv. Er schrie umher, konnte sich teilweise jedoch kaum auf den Beinen halten. Den Anweisungen der Beamten leistete er keine Folge und beleidigte sie stattdessen auf das Übelste. Aufgrund dessen wurde der Mann schließlich in Gewahrsam genommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg gebracht. Dort muss er nun auch den restlichen Tag verbringen. Darüber hinaus muss er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

