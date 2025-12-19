Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Rüttelplatte gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (18.12.2025) 16.00 Uhr und Freitag (19.12.2025) 08.00 Uhr stahlen noch unbekannte Täter eine Rüttelplatte im Wert von etwa 4.000 Euro von einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße in Holzgerlingen. Es handelt sich um eine Maschine der Marke Amann mit einem Gewicht von rund 600 kg. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe die Rüttelplatte mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Holzgerlingen zu melden.

