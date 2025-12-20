Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zwei Verletzte nach Missachtung einer roten Ampel

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 22:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Feuerbach, in dessen Verlauf zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 56-jährige Fahrerin eines Renault Kangoo befuhr die Weilimdorfer Straße in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Anschlussstelle zur Autobahn in Richtung Leonberg missachtete sie das für sie geltende Rotlicht einer Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Skoda Kodiaq der vorfahrtsberechtigten 51-Jährigen, welche von der Autobahn kommend nach links in Richtung Ditzingen abbog. Durch die Kollision wurden die Fahrerin des Skoda sowie ihr 59-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.500 Euro.

