Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Vier Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (20.12.2025) gegen 13:25 Uhr befuhr eine 50-jährige Pkw-Lenkerin einer Mercedes-Benz, C-Klasse die Bismarckstraße in Richtung Schlegelstraße. An der Kreuzung Leonberger Straße missachtete diese die Vorfahrt eines 46-jährigen Pkw-Lenkers, welcher mit einem Skoda Superb in Richtung Glemseckstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierte der Mercedes-Benz mit einem in der Schlegelstraße wartenden Opel Corsa-E eines 26-Jährigen. Die drei Fahrzeuglenker und der 52-jährige Beifahrer im Opel Corsa-E wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 44.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell