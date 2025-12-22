Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Samstag (20.12.2025) bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße in Ramtel verübte. Vermutlich beim rückwärts Ausparken stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten Mitsubishi und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell