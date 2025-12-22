POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (20.12.2025) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Landesstraße 1180 bei Rutesheim zu einem Fahrzeugbrand. Ein 86-Jähriger war mit seinem BMW auf der Landesstraße 1180 in Richtung Friolzheim unterwegs, als sich aus noch unbekannter Ursache ein Brand im Bereich des Motorraums seines Fahrzeugs entwickelte. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen die ...

