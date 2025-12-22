PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, nachdem am Samstag (20.12.2025) zwischen 09:00 Uhr und 19:45 Uhr noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hölderlinstraße in Ludwigsburg einbrachen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster des Wohngebäudes auf und durchsuchten anschließend das Haus. Hierbei fielen ihnen Schmuck, Elektrogeräte und Bargeld in die Hände. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
