Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
  • Bild-Infos
  • Download

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025 gegen 07:30 Uhr kam es an der Einmündung L 400 / L 386 zur einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis die L 400 aus Richtung Würzweiler kommend. An der Einmündung zur L 386 wollte er nach links in Richtung Rußmühlerhof einbiegen. Dabei übersah der junge Mann den aus Richtung Rußmühlerhof kommenden PKW einer 54-jährigen Fahrerin aus dem Donnersbergkreis und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Unfallbeteiligten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Final hatte der Unfall eine leicht verletzte Person zur Folge.

Die Freiwillige Feuerwehr Rockenhausen war mit 28 Kräften vor Ort, da zunächst eine Bergung der Unfallbeteiligten anzunehmen war. Schließlich sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und gewährleistet den Brandschutz. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

